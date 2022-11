Milly Carlucci e Carolyn Smith raccontano la loro amicizia | “Siamo come sorelle”

Fanpage.it

Ballando con le stelle anticipa a venerdì e va in onda in un altro orario: cambiamenti in arrivo Oltre all'anticipo alla serata del venerdì, la nona puntata del programma condotto da...La trasmissione disubirà una variazione di orario. Come annunciato proprio dalla conduttrice nella scorsa puntata, il programma andrà in onda oggi ssabato 26 novembre alle 22 subito ... Milly Carlucci e Carolyn Smith come sorelle: Ci siamo sempre l'una per l'altra Sulla rivista Gente Carolyn Smith e Milly Carlucci raccontano del loro legame, sono come sorelle. Sono loro le protagoniste della copertina di questa settimana, è il loro legame di cui non parlano mai ...Sabato prossimo lo show condotto da Milly Carlucci non andrà in onda: ecco quando vedremo la nona puntata Anche la programmazione di Ballando con le ...