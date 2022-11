Milan Ziyech | si cerca una quadratura con il Chelsea | i dettagli

(Di sabato 26 novembre 2022) Ilcontinua a monitorare la situazione attorno al marocchino, l’esterno delpiace ai rossoneri Ilcontinua a monitorare la situazione attorno al marocchino, l’esterno delpiace ai rossoneri dalla scorsa estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione potrebbe aprirsi nel mercato invernale ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dei Blues. La societàese vorrebbe portarlo in Serie A in prestito con diritto di riscatto un po’ come l’Inter ha fatto con Lukaku. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alla sessione invernale manca ancora qualche giorno ma puntuale, come un orologio svizzero, Hakim Ziyech è tornato in orbita. Le voci si rincorrono giornalmente ma la situazione non è molto chiara. Simon Kjaer (Danimarca): Con il Milan ha perso qualche posizione, ma quando arriva ad indossare la maglia della nazionale danese rimane un punto di riferimento. Hakim Ziyech (Marocco): Questo gruppo esalta la scena, visti i tanti talenti di cui può vantare. Hakim Ziyech e Noah Okafor. Sono questi, secondo La Gazzetta dello Sport, i due nomi caldi sul fronte Milan per rinforzare le corsie esterne d'attacco, con il secondo prima alternativa in caso di cessione. Il punto sul possibile acquisto del calciatore da parte dei rossoneri. E' il sogno dei tifosi.