Milan | ritorno di fiamma per la stella | può arrivare in prestito

...ogni caso è probabile che Mendes possa rioffrirlo ai rossoneri che a CR7 garantirebbero il...dalla Spagna c'è chi scrive che in realtà il portoghese possa invece mettere nei 'guai' il, ...Per il centrocampista argentino si tratterebbe di unnella Capitale. Ma la Juventus non è l'... Per far vestire di rossonero il giocatore, ilsarebbe intenzionato ad offrire il cartellino ...Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni non crede più di tanto alle rimonte e quindi vede probabile che il Napoli diventi campione d’Italia. Ivan Zazzaroni parla così della lotta Scudetto ...Ecco tutti gli eventi della tre giorni di Milan Games Week & Cartoomics 2022 che si sta svolgendo dal 25 al 27 novembre alla Fiera di Rho.