Pianeta Milan

Non sarà immobile come capitò nella passata stagione ilsul mercato invernale. A gennaio 2022 tutti si aspettavano un colpo importante, almeno un ...sul canale YouTube di Carlo, ha ...: 'Ilpuò trovare altri giocatori buoni' Intervistato da Radio Rossonera, Carloha lasciato intendere di avere una forte convinzione, ovvero quella che ilnon ... Milan, Pellegatti: “Mi auguro che Furlani ci faccia un regalo” Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, ha parlato della nuova nomina ad AD di Giorgio Furlani: le sue parole Sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così di Giorgio Furlani: ...I rossoneri potrebbero cedere il terzino senegalese: le idee dei dirigenti comprendono in particolare tre possibili sostituti. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa è intervenuto sul ...