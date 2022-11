Migranti | su Ong Commissione europea e Francia d’accordo con l’Italia

(Di sabato 26 novembre 2022) Il Consiglio straordinario Affari interni dell'Ue dedicato alla questione migratoria, che si è svolto venerdì a Bruxelles, non ha rimarginato ancora del tutto la frattura creata dalla polemica trae Italia sulla vicenda Ocean Viking, come ha dimostrato con le sue dichiarazioni, per nulla concilianti sulla ripresa dei ricollocamenti volontari, il ministro francese dell'Interno Gérard Darmanin. Ma, al di là questione controversa del messaggio sui "porti chiusi", c'è un punto tra quelli sollevati dall'Italia che sembra avere incontrato orecchie attente e un forte consenso, anche se probabilmente ancora non unanime: è quello della critica al "modus operandi" delle Ong, e della necessità di inquadrarne le attività di ricerca e soccorso in mare con un codice di condotta europeo, simile a quello già adottato a livello nazionale. Ne ha parlato diffusamente, ad esempio, ...

La crisi deitra Italia e Francia è stata utilizzata dalla sinistra per fare propaganda contro il ... 'Grazie all'impuntatura sulla nave delleOcean Viking l'Italia ha ottenuto il vertice ......per la prima volta il 5 settembre scorso e presente al porto di Catania per difendere la nave..."falce & borsetta" Ci si chiede se Soumahoro realisticamente potesse non sapere che i...La Ue così si perde nei dettagli, scorda i grandi temi. Senza grandi sviluppi civili ed economici, l'Africa a noi più prossima premerà alle coste; chi ci pensa se non la Ue Fissi gli occhi sulle carr ...La stampa mainstream rilancia la velina di palazzo (Chigi) narrando una italica vittoria al vertice dei ministri dell’Interno Ue. Ma la realtà è ben diversa, non dovrà esserci un altro caso Ocean Viki ...