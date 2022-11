Migranti | su Ong Commissione e Francia d' accordo con l' Italia

La definizione "Wild Wild West" attribuita al modo in cui operano le"è un 'sound bite': descrive - ha spiegato il vicepresidente della Commissione - una situazione in cui le operazioni di ...... come la redistribuzione dei. Non ci sono riuscite le presidenze di turno dell'Unione di ... e restringere il raggio d'azione delle navi delle, possibilmente tramite un "codice di condotta ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Lui, nel suo piccolo, si è trasformato da difensore dei reietti in capobastone prima e deputato poi. Ma non c'è da stupirsi. Nella grande madre Africa, da cui anche Aboubakar Soumahoro proviene, il pe ...