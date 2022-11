“Mezze persone” | il libro delle sorelle Paolini | “L’abilismo? Vi spieghiamo come riconoscerlo e perché è un’oppressione molto profonda”

(Di sabato 26 novembre 2022) Undedicato al tema del, che è la discriminazione e lo stigma nei confronticon disabilità. Il testo intitolato “. Riconoscere e comprendere” lo hanno scritto leMaria Chiara (1991) e Elena(1995) che vivono a Senigallia. Scrivono sul blog Witty Wheels di disabilità e giustizia sociale con un’ottica femminista basata sui Disability Studies, e fanno da anni attivismo e formazione su questi temi. Contattate da Ilfattoquotidiano.it spiegano che si tratta del loro primo. “L’abbiamo scritto per trattare in modo più strutturato i temi di cui già parliamo nel nostro blog Witty Wheels, che abbiamo aperto nel 2015 quando di abilismo su internet in ...

Il Fatto Quotidiano

... Carlo Lucarelli è protagonista di 'Senzamisure' la nuova puntata del podcast 'Ti racconto l'...al teatro Storchi di Modena il 18 novembre scorso proprio per raccontare le storie delle...... è protagonista di 'Senzamisure', la nuova puntata del podcast 'Ti racconto l'Emilia - ...andato in scena al teatro Storchi di Modena il 18 novembre proprio per raccontare le storie delle... “Mezze persone”, il libro delle sorelle Paolini: “L’abilismo Vi spieghiamo come… SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Incidente stradale alle 8.30 di stamani, 26 novembre 2022, a San Vito, sette le persone coinvolte. Lo schianto è avvenuto all'altezza ...Autostrade per l’Italia ha disposto lo scambio di carreggiata per consentire il passaggio delle auto tra Celle e Varazze. L’incidente è accaduto in località ...