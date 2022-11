Meteo | week end all’insegna del maltempo Nuovo ciclone sul Tirreno Lo prevede ilMeteo it

Sassari Oggi

2' di lettura 25/11/2022 - ROMA - Dopo una breve tregua dopo il ciclone Poppea, che ha causato allagamenti, alberi caduti e due vittime in Campania, nelend è attesa sull'Italia una nuova ondata di maltempo che porterà anche un netto calo delle temperature. Ad essere interessate saranno soprattutto le regioni meridionali. In Campania dalle 21 di ...Scatta una nuova 'allerta' su Bari e provincia: la Protezione Civile ha diramato un bollettino per segnalare il rischio di precipitazioni e temporali, oltre a forti venti di burrasca, a partire dalle 8 di domani mattina ... Le previsioni meteo per il weekend a Sassari Allerta Meteo, Weekend con alluvioni al Sud, allerta Protezione Civile. l'Italia è interessata da un minaccioso vortice ciclonico che nelle prossime ore continuerà a dispensare forte maltempo su parec ...( iLMeteo.it) - Un treno di cicloni è in arrivo nei prossimi 10 giorni, il primo è già in approfondimento, in queste ore, sul Basso Tirreno con piogge intense e venti di burrasca. Un secondo ciclone a ...