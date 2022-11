Meteo | rischio fenomeni alluvionali | l’allerta per la prossima settimana 

(Di sabato 26 novembre 2022) La situazioneitaliana rischia di peggiorare nelle prossime ore, con ilalluvioni più concreto: cosa sta succedendo. Non si ferma il peggioramentosulla penisola italiana, con delle alluvioni che potrebbero colpire diverse zone del paese: tutte le previsioni per lasettimana. L’Italia è pronta a catapultarsi nella stagione invernale. Infatti avremo L'articolo proviene da Inews24.it.

...attesa e prevedo - afferma all'ANSA - una nuova 'onda' che sarà legata anche alle condizioni... Dall'esperto arriva dunque un invito a vaccinarsi: "Dovrebbero farlo i soggetti a, ma ...Previsioni del tempo: aria via via più fredda sull'Italia. La mappa di 3bmeteo e le tendenze per il Ponte dell'Immacolata. Intanto nuovo ciclone con venti di ...La situazione meteo italiana rischia di peggiorare nelle prossime ore, con il rischio alluvioni più concreto: cosa sta succedendo.Previsioni meteo per la prossima settimana: ancora allarme maltempo Niente pace dal maltempo, nel corso della prossima settimana un ennesimo vortice ciclonico impatterà sull'Italia e le conseguenze sa ...