Messi | il mistero delle sue condizioni fisiche e le polemiche attorno all’Argentina

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 novembre 2022)e la grande paura dell’Argentina. Ne scrivono e ne parlano tutti in Argentina. Stasera alle 20 italiane si gioca la partita decisiva contro ilco. Se l’Argentina perde, va a casa. Scrive La Nacion: La grande domanda non ha ancora una risposta. Come sta? La sua situazione è un enorme. Per le sue assenze in alcuni allenamenti da quando è arrivato in Qatar, per il suo scarso secondo tempo contro l’Arabia Saudita… La Nazionale non fornisce dettagli sulledei suoi giocatori. Non è stato detto nulla di che, è solo filtrato che era stanco dopo l’intensa stagione con il PSG. Scaloni è stato costretto a parlare di lui durante la conferenza stampa imposta dalla Fifa. “Non so da dove arrivi la notizia che non si è allenato ieri. Penso che ci siano ...