Messi “eguaglia” Maradona | il dato fa impazzire i tifosi!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 26 novembre 2022) L’attenzione del mondo in questo momento è tutta proiettata in Qatar per i Mondiali di calcio che straordinariamente si stanno disputando in inverno. I campionati sono quindi fermi per lasciare spazio alla massima competizione calcistica. Complice la mancata qualificazione ai mondiali dell’Italia, sono solo cinque gli azzurri impegnati in Qatar. Tra questi c’è anche il “Chucky” Lozano che proprio in questi minuti sta affrontando l’Argentina in una partita già decisiva per le sorti delle due nazionali.Argentina (Photo by Richard Heathcote/Getty Images) Otto reti al Mondiale:comeDopo 65? in cui l’Albiceleste ha fatto la partita ma non ha mai trovato l’affondo decisivo e non ha creato reali pericoli nell’areacana, è servito il guizzo del fuoriclasse per portare l’Argentina in ...