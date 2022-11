Messa domenica 27 novembre in tv su TV2000 | canale | orario e diretta streaming

(Di sabato 26 novembre 2022) Il programma della Santache sarà trassu27. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione, seguita dalla terza alle 11. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 11:00 – Santaore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santaore 20:00 – Il Santo Rosario SportFace.

Tempo Stretto

...di questo si tratta) di questa Coppa Davis bisogna quantomeno arrivare alla finalissima di. non si può prescindere dalla stessa leggerezza mista a energiain campo contro gli americani ...... in coppia con Paola Perego, quando lain onda avveniva su Rai2: dopo di lui è arrivato ...da sempre Unomattina in famiglia è ispirato al massimo rispetto del pubblico che ogni sabato e... Giornata del ricordo delle vittime della strada. Domenica la Messa al Duomo di Messina RIETI - Seconda gara casalinga consecutiva per il Real Sebastiani Rieti, che questa sera alle 21 ospita al PalaSojourner la neopromossa Matelica, fanalino di coda del girone C di Serie B. Dopo ...Sarebbe stato interessante conoscere i pensieri di Pep Clotet al suo primo incrocio da avversario con la SPAL, ma il Brescia - prossimo avversario dei biancazzurri - è in silenzio stampa da ormai una ...