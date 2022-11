Mercoledì 2 sarà molto più incentrata sulla Famiglia Addams

Leggi su screenworld

(Di sabato 26 novembre 2022) cheprotagonista della prima stagione della serie di Tim Burton. Lo show è meno corale rispetto ai precedenti progetti della, ma presenta comunque personaggi amati come Morticia(Catherine Zeta-Jones) e zio Fester (Fred Armisen) in alcuni episodi. La prima stagione si concentra principalmentevita dial di fuori della casa di, ma l’aggiunta dei sopracitati personaggi lascia aperta la porta a future avventure dellaprotagonista dello show. Come riportato da IndieWire, nel corso di una nuova intervista con TVLine, il co-creatore e co-showrunner di, Al Gough, ha detto chiaramente di voler includere molti altri personaggi della...