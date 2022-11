Mbappè trascina la Francia agli ottavi | la Danimarca si inchina

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Il marchio del fuoriclasse. Una doppietta di uno scatenato Kylian Mbappé consente alladi battere per 2-1 lae di qualificarsi per glidi finale della Coppa del Mondi in Qatar, con un turno di anticipo. Con questo risultato i transalpini campioni del Mondo salgono a quota 6 punti nel Gruppo D e sono imprendibili pere Tunisia, prossima avversaria, ultime con 1 punto. Per i danesi sarà decisiva la sfida nell'ultima giornata contro l'Australia seconda nel girone con 3 punti. Con la doppietta odierna Mbappé diventa al momento il capocannonire del Mondiale a quota tre gol, al pari di Enner Valencia dell'Ecuador. Non basta allail momentaneo pareggio firmato da Christensen. Unaapparsa meno brillante rispetto alla gara d'esordio contro ...