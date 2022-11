Mastella a Napoli | scatta l’Operazione San Gennaro | obiettivo Unesco

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti‘Operazione San’ per Clemente. A differenza di ciò che accadeva nella storica pellicola di Dino Risi, però, il sindaco di Benevento non sarà aper rubare il tesoro del Santo bensì per rimediare a un torto. Ma procediamo con ordine: nella città partenopea, al Museo Diocesano, è in programma oggi la presentazione ufficiale della candidatura al Patrimoniodel culto di San. L’iniziativa vedrà protagonisti l’arcivescovo didon Mimmo Battaglia, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campana Vincenzo De Luca e il ministro della CulturaSangiuliano. Una presenza determinante, quest’ultima, considerato che sarà proprio il dicastero guidato dall’ex direttore di Rai2 a valutare il ...

