Marco Cappato si autodenuncia | ieri ha aiutato l’82enne Romano a morire con il suicidio assistito

(Di sabato 26 novembre 2022)si èto per il reato di aiuto al. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni si è recato presso la caserma dei carabindi via Fosse Ardeatine a Milano questa mattina, 26 novembre. La ragione risiede nell’aiuto che ha offerto al signor, 82enne residente a Peschiera Borromeo, affetto da una grave forma di Parkinson e non tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale., l’uomo è morto in una clinica svizzera con. Ad accompagnarlo nel Paese elvetico era stato lo stesso, da sempre in prima linea nella battaglia sulla dignità del fine vita. Che adesso rischia di nuovo fino a 12 anni di carcere. Non è infatti la prima volta che si ...

