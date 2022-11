Marc Marquez e la nuova era della MotoGP | lo spagnolo è pronto

(Di sabato 26 novembre 2022) Tra passato e futuro tenendo le ruoteHonda ben piantate sull’asfalto di questastagione divuole impressionare tutti il prossimo anno: dopo essersi messo alle spalle (speriamo definitivamente) i problemi fisici che lo hanno inseguito per tanto (troppo) tempo, il pilotavuole poter competere per le prime posizioni del Motomondiale 2023. Le parole didi Honda– Photo Credit:.com“Ci sono state piccole evoluzioni ma bisogna fare un passo in più, poi due per avere qualcosa che ci possa permette di lottare per il titolo. Il test è andato bene, ho guidato bene con la proto, mi sono anche fermato e Mir l’ha provata, perché è ...

Per quanto riguarda i piloti MotoGP, però, c'è qualcuno che è caduto in media più del più giovane dei Binder, ed è, che è stato protagonista di 18 cadute ma in soli 13 weekend, con una '...Oltretutto, specialmente di questi tempi, verrebbe da chiedersi dove sarebbe oggise Dani fosse rimasto in HRC: lo stile di guida è simile -considera il suo un'evoluzione - e la ...Alex Marquez chiude la parentesi Honda in MotoGP dopo un triennio deludente. Il neo pilota Ducati Gresini fa emergere alcune problematiche.Marc Marquez, smanioso di tornare presto a competere per il Mondiale di MotoGp, continua a mandare chiari messaggi alla Honda, chiamata a migliorare la moto 2023 per poter competere con la Ducati nell ...