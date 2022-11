Maratona in 10 punti col ministro ' Incontro positivo e costruttivo' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il sindaco Nardella ha visto a Roma il titolare del dicastero della Cultura: tutte le questioni aperte. Dai Grandi Uffizi alla crisi del Maggio, al Museo della lingua fino allo stadio. Sangiuliano a ...Finita la corsa ad ostacoli, comincia la. Ma 'voglio avere un mood tranquillo - dice Diana in sede di presentazione del match contro i romagnoli - Se non sono bastati 86per vincere un ... Maratona in 10 punti col ministro "Incontro positivo e costruttivo" Il sindaco Nardella ha visto a Roma il titolare del dicastero della Cultura: tutte le questioni aperte. Dai Grandi Uffizi alla crisi del Maggio, al Museo della lingua fino allo stadio. Sangiuliano a F ...E' l'anticipo del sabato che va in scena alle 18.00. Nel programma domenicale la capolista Vibo fermata dal Covid. Bergamo ospita Santa Croce, Castellana Grotte in casa con Porto Viro ...