Maradona nel tunnel prima della finale del 1986 | «Ci giochiamo la vita» – VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 novembre 2022) Pocodi Messico 86‘ Diego Armando, capitano dell’Argentina che sarà poi campione, ha fatto un discorso alla squadra. Ilè stato ripreso – da Diario As – quasi quarnt’anni dopo quel fatidico giorno. Si vedeche trasmette forza, energia ai suoi compagni di squadradi scendere in campo contro la Germania: «Forza, cilaqui, forza! Non dobbiamo regalargli nulla, dobbiamo ucciderli sul campo.» In sottofondo asi riesce anche a sentire il compagno di Nazionale Tata Brown (oggi non c’è più) che dice: «Ci siamo, ci siamo. Tra sole due ore saremo campioni. Forza, andiamo» L’Argentina vincerà lacontro la Germania Ovest per 3-2 ...