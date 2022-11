Maradona Jr e il ricordo di papà Diego | «E’ stato capitano dei miei giorni felici»

(Di sabato 26 novembre 2022)Jr ha parlato ai microfoni di Sky Sport per ricordarenell’anniversario del giorno della sua scomparsaJr ha parlato ai microfoni di Sky Sport per ricordarenell’anniversario del giorno della sua scomparsa. Le sue dichiarazioni:– «Sono figlio di un Dio.ha reso possibile l’impossibile. E’ un giorno triste, però mi consola vedere così tanta gente qui a salutarlo anche dall’Argentina. Fifa? Tutti gli davano del pazzo quando 30 anni fa andava contro il sistema. A me ha sempre detto di lottare per il giusto». ARGENTINA – «Messi è ildella mia Nazionale, io eabbiamo avuto sempre grande rispetto per lui. Sono convinto che la porterà lontano». L'articolo ...

Sky Sport

Di certo, da tifoso bianconero, mai avrei immaginato di dissertare sulla carriera di, ma ... A parte qualche titolo sui giornali sportivi, non ho trovato altri riferimenti al suo: forse ...Napoli Calcio - Spettacolo mozzafiato ieri ai Quartieri Spagnoli dove tantissimi tifosi si sono riuniti tutta la giornata per ila Diego Armandonel secondo anniversario dalla sua morte, con tanto di flashmob improvvisato. 'Ho visto' in versione lirica A un certo punto, infatti, è stato inscenato il ... Due anni fa la morte di Maradona: il ricordo di tutta Napoli L’ex attaccante argentino in redazione proprio nel giorno del ricordo del "suo" Maradona e prima della decisiva sfida ai Mondiali tra la 'Seleccion' e il Messico: "Mi attendo una reazione. Leo È impr ...Blog Calciomercato.com: In questi giorni, in cui si gioca il (non eclatante, almeno per me...) Mondiale qatariota, cade una ricorrenza che non può lasciare indifferenti gli ...