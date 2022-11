Maradona e Napoli | l' omaggio da brividi dei tifosi allo stadio e il messaggio social

Nel nome del padre, del figlio e del D1OS. Non è la formula della Iglesia Maradoniana , la chiesa che professa la religione del Diego fondata a Rosario nel 1988, ma conva bene tutto. E sia chiaro: non si tratta della venerazione del culto calcistico nato in Argentina, per altro rispettabilissimo con i suoi oltre ottocentomila seguaci compresi Messi ...... che Lui c'era, ancor prima di mettere piede a. è lui : solo due parole, quasi a mo' di ...s'era così manifestato già prima del suo arrivo, in rigorosa tuta e Bmw nera d'ordinanza, fra ...In una storia instagram, arriva il ringraziamento direttamente dal profilo ufficiale del Diez Una passione senza limiti quella dimostrata dai tifosi del Napoli allo stadio per onorare con tutto l'affe ...Nell’ambito delle manifestazioni in ricordo di Maradona, alla presenza di Diego Armando jr e della madre Cristiana Sinagra, si è svolto un meeting alla “Cascina ...