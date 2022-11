Maltempo oggi | Ischia sommersa dal fango Frana travolge casa | auto trascinate in mare

(Di sabato 26 novembre 2022) Allerta meteo in Campania, situazione critica amicciola.fino al, due in salvo. Uomo estratto vivo dal ...

L'attesa ondata dial Sud sta iniziando a provocare i primi ingenti danni: nella mattinata diuna frana sull'isola di Ischia ha trascinato in mare numerose auto. Ieri, una mareggiata lungo la costiera ...L'isola è di nuovo al collasso per il. Dalle 21 di ieri sera su gran parte della Campania è allerta arancione e che dovrebbe perdurare fino alle 21 di. Il porto di Casamicciola è ...Nella giornata di domani, sabato 26 novembre, le scuole della città di Napoli resteranno chiuse. Lo dispone un'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi in seguito all'avviso di allerta meteo… Le ...Notte di terrore a Ischia sferzata dal maltempo. Nell'isola del Golfo di Napoli questa mattina intorno alle 5 si è originata una ...