Maltempo Italia | allerta arancione in quattro regioni

Frana per ila Ischia , paura a Casamicciola Terme . Questa mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di via Celario, che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice: la ...in: le previsioni . Ischia, frana e allagamenti a Casamicciola Terme. Le fonti locali campane lo definiscono "uno scenario apocalittico". Attorno alle 5 di sabato 26 novembre 2022 , ...Ore di intenso maltempo sull’Italia, in particolare sulle zone meridionali. La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta arancione su tutta la Sicilia; analogo allarme anche su parte di Lazio, ...Allerta Meteo, Weekend con alluvioni al Sud, allerta Protezione Civile. l'Italia è interessata da un minaccioso vortice ciclonico che nelle prossime ore continuerà a dispensare forte maltempo su parec ...