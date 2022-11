Maltempo | Ischia travolta da una frana | 4 dispersi tra cui un neonato - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 26 novembre 2022) Allerta meteo in Campania, situazione critica a Casamicciola.travolge casa. Auto trascinate fino al mare, due in salvo. Uomo estratto vivo dal ...

Allerta meteo in Campania, situazione critica a Casamicciola. Frana travolge casa. Auto trascinate fino al mare, due in salvo. Uomo estratto vivo dal ...... sull'isola di, dopo la frana di questa mattina. Si tratta di una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo ...Notte di terrore a Ischia sferzata dal maltempo. Nell'isola del Golfo di Napoli questa mattina intorno alle 5 si è originata una ...Il comando Carabinieri non conferma ancora che sono state vittime perché questa volta i soccorsi sono talmente difficili che non sono ancora riusciti a raggiungere il punto indicato dove potrebbe ...