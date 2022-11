Maltempo | frane e dissesto idrogeologico | il costo insostenibile dei ritardi

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – L’ennesima frana, dispersi, il rischio di dover contare ancora i morti. La fotografia scattata oggi a Ischia è la stessa che si ripropone, sempre con maggiore frequenza, a ogni ondata di. Il clima sta cambiando, i fattori atmosferici sono più intensi, ma resta un tema ineludibile: il territorio va messo in sicurezza. Ci sono aree più sensibili, realtà in cui una perturbazione forte può portare devastazione. Ischia, Stromboli questa estate, le Marche a Senigallia. Servono interventi mirati, urgenti, ogni ritardo ha un. Per decenni, a mancare sono stati i soldi. Oggi, invece, ci sono anche le risorse. Quasi 70 miliardi di euro del Pnrr sono stati stanziati per la tutela dell’ambiente e, di questi, 8,5 miliardi sono destinati al contrasto al...

Trovati vivi marito, moglie e un neonato, inizialmente dati per dispersi. ''Al momento non abbiamo morti accertati''. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, parlando alla stampa per fare ...A causa delsul territorio isolano di Ischia abbiamo anche altre situazioni di difficoltà ...mattina sull'Isola di Ischia per supportare i soccorsi alla popolazione rimasta colpita dalle...Sempre più difficile la situazione sull’isola di Ischia. Attualmente nella zona di via Celario, a Casamicciola, si stima che siano almeno 30 le famiglie intrappolate nelle proprie case e che sono senz ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.