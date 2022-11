Maltempo | frana a Ischia | sale a 13 il numero dei dispersi | c’è anche un neonato L’appello dei sindaci | “Non uscite di casa” Meloni | “Sono vicina ai cittadini”

...è crollata dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. 'È una tragedia, il numero dei dispersi è ancora incerto a Casamicciola. A causa del...Numerosi gli intervento dei vigili del fuoco per il soccorso alla popolazione di Casamicciola colpita da unacausata dal. aumenta il numero dei dispersi. Difficolta' a raggiungere l'isola con motobarche ed elicotteri. (NPK) 26 novembre 2022Maltempo: albero crolla su statale ‘Amalfitana’, strada chiusa. Tragedia sfiorata nei pressi del cimitero di Maiori. Il maltempo continua a creare danni anche in Costiera Amalfitana, come purtroppo sp ...Ad Ischia, il maltempo sta facendo dei danni incalcolabili ... Secondo quanto raccontato dalle forze dell’ordine il sessantenne ha subito gli effetti della frana in piazza Maio, una delle zone più ...