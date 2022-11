Maltempo | frana a Ischia | almeno 13 dispersi

Lo ha detto all'AGI il geologo Mario Tozzi a proposito delladi Ischia. 'Colpa nostra certo - ... Leggi anche Ilflagella ancora Ischia. Il Prefetto: 'Nessun morto accertato' Sono almeno ...Unaall'alba di oggi si è abbarruta su Casamicciola. Salvata una famiglia, padre madre ed un neonato, lo riferisce il prefetto di Napoli, che sottolinea, di non avere, al momento un numero ...Sempre più difficile la situazione sull’isola di Ischia. Attualmente nella zona di via Celario, a Casamicciola, si stima che siano almeno 30 le famiglie intrappolate nelle proprie case e che sono senz ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.