Maltempo | frana a Ischia | almeno 13 dispersi Si cercano due intere famiglie

Unaall'alba di oggi si è abbarruta su Casamicciola. Manca all'appello un'intera famiglia composta da marito, moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal ...Sardegna, nubifragio nell'Oristanese ea Bosa La pioggia continua a creare disagi anche in Sardegna, dove ilnon ha risparmiato l'Oristanese già colpito nei giorni scorsi da acquazzoni.ISCHIA. Tredici persone risultano disperse a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, dopo che stamattina una frana è crollata dalla parte alta di via Celario. "Ci sono almeno 8 morti accertati", ha ...Maltempo ma anche urbanizzazione “free” Da quei video sembra emergere però anche un’altra realtà, realtà ben ipotizzata da un utente che scrive, alludendo ad una azione di urbanistica selvaggia: ...