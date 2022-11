Maltempo | Barone Asi | “Messa in sicurezza di Ponte Valentino”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Speriamo che le istituzioni preposte quanto prima intervengano per la pulizia e laindei fiumi, in particolare nei tratti a maggior rischio”. Il presidente dell’Asi della provincia di Benevento, Luigi, in un giorno molto difficile per la Campania torna a chiedere interventi concreti per laindei corsi fluviali. “La mia attenzione è rivolta in particolare a, dove ad ottobre 2015 ci furono i maggiori danni per il tremendo alluvione. Non si può far finta di nulla e intervenire soltanto nelle emergenze. È assurdo che gli ultimi interventi di pulizia di Tammaro e Calore, alla confluenza, sono stati realizzati dopo l’alluvione e da allora, ovvero da anni, non si è fatto più nulla malgrado le ...