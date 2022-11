(Di sabato 26 novembre 2022) I fortissimi venti che dalla scorsa notte hanno iniziato a soffiare nel sud pontino hanno provocato diversi danni sul territorio, sebbene in misura minore rispetto all'ultima ondata di...

...anche agli studenti di uscire dal plesso considerato il fatto che quest'ultimo era. Ancora:... Con l'incognita per lunedì in ragione della prossima ondata diattesa nel weekend....dovuto alhanno rotto gli argini a Lido Adriano, dove si è verificata una importante ingressione marina, con diverse zone allagate - aggiunge Liverani - Il mare è entrato e hatutta ... Maltempo, allagato il lungomare Caboto a Gaeta e alberi abbattuti nel Golfo Maltempo, interrotta la circolazione della CIrcumflegrea tra Quarto e Pianura. Binari allagati e fanghiglia impediscono di proseguire sulla tratta e i treni in partenza da Montesanto limitano il ...Dopo una notte di lavoro ininterrotto, è stata chiusa la breccia nell'argine Madonnina, a Lido di Volano, nel ferrarese, una delle località colpite dal forte maltempo che si è abbattuto, nei giorni sc ...