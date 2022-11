Maltempo a Ischia | tre famiglie disperse | si temono 8 morti Uomo trascinato in mare e salvato

(Di sabato 26 novembre 2022) Un frana aha travolto abitazioni in via Celario 8 a Casamicciola: si cercano i componenti di tre, manca all'appello anche una coppia: un giovane e una giovane di 25 e...

Quattro persone risultano al momento disperse a Casamicciola, sull'isola di Ischia, dopo la frana di questa mattina provocata dal maltempo. Si tratta di una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango. A Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, una frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Al momento quattro famiglie, tra cui un neonato, risultano disperse.