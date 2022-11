Macron chiama la Meloni | perché lo ha fatto | è un nuovo inizio?

(Di sabato 26 novembre 2022) Il nubifragio che ha colpito l'isola di Ischia e provocato una frana nella zona del Celario - con un bilancio provvisorio di 1 vittima e 12 dispersi - è stato ripreso anche dalla stampa internazionale. Si tratta infatti di eventi drammatici che hanno spinto Emmanuelre Giorgia: il contatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 26 novembre, con il presidente francese che ha espresso alla premier italiana il suo sostegno e la sua solidarietà. A riferirlo sono fonti dell'Eliseo, tra l'altro in una giornata particolare per i rapporti tra Francia e Italia. In mattinata c'era stato uno scambio di messaggi trae Sergio Mattarella per celebrare l'anniversario della firma del trattato del Quirinale: “Esattamente un anno fa - ha twittato il presidente francese - abbiamo suggellato l'unione tra i ...

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha parlato questo pomeriggio con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni per esprimere il suo sostegno e la sua solidarietà dopo i drammatici eventi dell'isola di Ischia.