Lukaku non partirà titolare in Belgio-Marocco | incendio allo stadio Lusail

(Di sabato 26 novembre 2022)non comincerà dal primo minuto la seconda partita dei Mondiali. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il Ct della nazionale belga Roberto Martínez alla vigilia della partita contro il(in programma domani alle 14Al Thumama). “Dal punto di vista medico, la situazione è che potrà giocare solo nella terza partita del girone (come peraltro previsto)”, ha detto Martínez. “Il suo recupero sta procedendo bene, questa settimana si è allenato due volte con la squadra. Aspettiamo ora di vedere come se la caverà durante l’ultimo allenamento di gruppo. Ma sono sicuro al 100% che non ci sarà dall’inizio”.è reduce da un infortunio al tendine del ginocchio. L’attaccante dell’Inter ha giocato poco in questa stagione. Giovedì i belgi affronteranno la Croazia nell’ultima partita del ...

