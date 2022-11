Lukaku anticipa i tempi di rientro | in panchina con il Marocco

(Di sabato 26 novembre 2022) Ore 16,30 - Il belga doveva essere disponibile solo nella terza gara contro la Croazia Romelubrucia le tappe e sarà innella sfida del Belgio contro il. Lo ha annunciato il ct belga Martinez che ha spiegato come il piano didell'attaccante dell'Inter proceda rapidamente e gli allenamenti in gruppo degli ultimi giorni siano stati positivi., però, non sarà rischiato dall'inizio.

In diretta sul canale Twitch della Gazzetta dello Sport il nostro Davide Stoppini ci racconta il clima in casa Belgio alla vigilia dell'esordio ...... malgrado la presenza di tutti i titolari, a parteovviamente. DOPPIO ONANA - Davanti al ... infatti, crossa alla perfezione dalla sinistra e Dzeko con un tocco da grande centravanti... Lukaku anticipa il rientro Le ultime sul Belgio L’interista è apparso in forma negli ultimi due allenamenti ma si cercherà di non rischiarlo: “È in anticipo sui programmi, secondo i quali sarebbe stato disponibile per la terza partita”, dice il c.t ...Le condizioni del belga sembrano essere in costante miglioramento Enrico Traini L'inizio di stagione di Romelu Lukaku è stato piuttosto complicato. Un infortunio e una ricaduta a pochi giorni dal… Leg ...