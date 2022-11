Luis Enrique senza peli sulla lingua | le sue parole in live | VIDEO

(Di sabato 26 novembre 2022) La Spagna ha aperto benissimo i propri Mondiali 2022 in Qatar. Una vittoria straripante che non ha lasciato spazio agli avversari. Il tecnico spagnoloè diventato virale per la sua attività sui social e sulle piattaforme streaming....

Commenta per primo Incroci amorosi e parentele 'pericolose' nella nazionale spagnola al Mondiale in Qatar. In una delle sue live Twitch, il ctha scherzato con Ferran Torres, fidanzato con la primogenita dell'allenatore Sira Martinez: 'Se Ferran dovesse segnare e fare il gesto del ciuccio - ha scherzato il ct - lo faccio uscire ...Ai Mondiali sta facendo benissimo: "Era uno molto diretto - racconta Taddei - , un allenatore serio, ma al tempo stesso divertente: ho imparato tantissimo da lui. Ha vinto poi col ...Incroci amorosi e parentele ‘pericolose’ nella nazionale spagnola al Mondiale in Qatar. In una delle sue live Twitch, il ct Luis Enrique ha scherzato con Ferran Torres, fidanzato con la primogenita ...Luis Enrique si è trasformato in streamer in Qatar. Il CT della Spagna ha aperto un canale Twitch con cui ha intenzione di stringere il rapporto con i ...