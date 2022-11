LIVE – Trento-Milano 1-2 20-25 | 25-21 | 15-25 | 19-21 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) Latestualedi Itas Trentino-Allianz, partita valida per la nona giornata di andata della regular season didimaschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, secondi in classifica a quota 16 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la sesta vittoria e provare ad accorciare le distanze dalla capolista Perugia. Non sarà però scontato battere i meneghini di coach Piazza, al momento ottavi con 11 punti ma con una partita in meno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 26 novembre alla BLM Group Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...