LIVE Sonego-Shapovalov | Italia-Canada Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro a caccia di una nuova impresa

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE MUSETTI-AUGER-ALIASSIME 12:38 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. Ci avviciniamo a grandi passi all’inizio della semifinale di2022 tra. La nazionale vincente affronterà domani in finale l’Australia. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match tra Lorenzoe Denis, primo singolare della semifinale ditra. Al Palazzetto dello sport Josè Maria ...

... dopo l'impresa ai quarti di finale contro gli Stati Uniti di Tiafoe e Fritz (battuti 2 - 1 a Bologna grazie alla vittoria nel doppio di Fognini e Bolelli e al successo dicontro Tiafoe ), ...L'Italia sfida il Canada nella semifinale di Coppa Davis. Si apre con- Shapovalov, poi Musetti - Auger Aliassime e si chiude con il doppio Fognini/Bolelli. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Il tabellone di Coppa DavisPotrete seguire anche la diretta scritta con il LIVE qui su Ubitennis. I ragazzi di Dancevic vogliono ... per gli azzurri è però un’altra: gli head-to-head tra Sonego e Shapovalov sono sullo 0-1, ...Il live e la diretta testuale di Sonego-Shapovalov, primo singolare della semifinale di Coppa Davis 2022 tra Italia e Canada a Malaga.