LIVE – Sonego-Shapovalov 7-64 6-75 1-1 | semifinale Finals Coppa Davis 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 26 novembre 2022) Ile latestuale di, primo singolare della secondadelledi. Il torinese èdecisivo contro gli Stati Uniti ai quarti di finale battendo Frances Tiafoe in due set molto tirati. Il canadese, invece, ha deluso nel singolo contro il tedesco Jan-Lennard Struff salvo poi sconfiggere in doppio il forte duo composto da Kevin Krawietz e Tim Puetz insieme al compagno Vasek Pospisil. Il pronostico pende leggermente dalla parte del nordamericano. Quest’ultimo ha anche prevalso nell’unico precedente, quello andato in scena lo scorso maggio nel primo turno degli Internazionali d’Italia (terra rossa)., però, non parte assolutamente ...

Ad aprire le danze sarà il torinese Lorenzocontro Denis Shapovalov , poi toccherà a Lorenzo Musetti contro Felix Auger - Aliassime e in caso di parità dopo i primi due match sarà la volta ...... altro gioco molto rapido, pure Shapovalov tiene il servizio a zero 14.55 - ITA CAN 7 - 6 3 - 3, bene Lorenzo che tiene il servizio a zero 14.51 - ITA CAN 7 - 6 2 - 3,insidia Shapovalov ma lo ...A Malaga, cttà natale del massimo esponente pittorico del cubismo, arrivano pennellate di stile anche dal tennista torinese, che trova un passante incredibile ...Gli azzurri si giocano un posto in finale contro i canadesi. Nella sfida dei numeri 2 parte Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov. A seguire Musetti-Aliassime ...