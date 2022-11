LIVE Sonego-Shapovalov 7-6 6-7 4-3 | Italia-Canada Coppa Davis in DIRETTA | Lorenzo salva altre tre palle break

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE MUSETTI-AUGER-ALIASSIME 40-15 Scappa via la risposta in back di. 30-15 Doppio fallo, il terzo dell’incontro. 30-0 Gran passante incrociato stretto di dritto dell’azzurro. 15-0 Servizio, dritto, volèe e smash a segno per. 4-4 Game. Dallo 0-15 sale in cattedra il canadese, che chiude con un’altra prima vincente. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Rovescio vincente dal centro clamoroso del nordamericano. 15-15 ACE del numero 18 ATP. 0-15 Il nastro respinge il rovescio di. 4-3 Game. Decolla, decolla il dritto del canadese.lotta, ...

Ad aprire le danze sarà il torinese Lorenzocontro Denis Shapovalov , poi toccherà a Lorenzo Musetti contro Felix Auger - Aliassime e in caso di parità dopo i primi due match sarà la volta ...... altro gioco molto rapido, pure Shapovalov tiene il servizio a zero 14.55 - ITA CAN 7 - 6 3 - 3, bene Lorenzo che tiene il servizio a zero 14.51 - ITA CAN 7 - 6 2 - 3,insidia Shapovalov ma lo ...Nella sfida dei numeri 2 parte Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov. A seguire Musetti-Aliassime e l'eventuale doppio. In palio la finale contro l'Australia ...Gli azzurri si giocano un posto in finale contro i canadesi. Nella sfida dei numeri 2 parte Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov. A seguire Musetti-Aliassime ...