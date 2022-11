LIVE Sonego-Shapovalov 3-2 | Italia-Canada Coppa Davis in DIRETTA | arriva il controbreak dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE MUSETTI-AUGER-ALIASSIME 15-0 Fucilata di dritto dia cui il numero 18 ATP non riesce ad opporsi. 3-3 Game. Serve and volley a segno per il canadese, nonostante la generosa difesa dell’avversario. AD-40 Servizio vincente del nordamericano. 40-40 Serve bene, che chiude poi con la volèe alta di dritto. 40-AD Palla break. Ottima risposta di rovescio, attacco incrociato e volèe vincente di dritto. 40-40 Ben giocato questo punto dal canadese, che spinge a tutto braccio e trova il dritto vincente. 30-40 Palla break. Termina in rete il rovescio diin uscita dal ...