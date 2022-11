LIVE Polonia-Arabia Saudita | Mondiali 2022 in DIRETTA | tutto pronto all’Education City Stadium!

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:35Stadium di Al Rayyan (Doha) è giunto il momento del secondo match per tutte le formazioni del gruppo C! 13:04 L’risponde invece con un 4-2-3-1: Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al-Boleahi, Al-Burayk; Al Malki, Kanno; Al-Buraikan, Al-Najei, S. Al-Dawsari; Al-Shehri. Ct. Renard. 13:02 Sono state diramate le formazioni ufficiali, lapartirà con un 3-4-1-2: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior; Bereszynski, Krychowiak, Bielik, Francowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct. Michniewicz 13:00 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per la seconda giornata dei ...

ROMA - Seconda sfida del girone C, Polonia e Arabia Saudita si sfidano in Qatar per cercare il passaggio alla fase finale del torneo. La Polonia cerca il primo successo del Mondiale dopo il pareggio contro il Messico, l'Arabia Saudita sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria clamorosa con l'Argentina vuole almeno un punto per ...