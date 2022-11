LIVE Polonia-Arabia Saudita 1-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | Zelinski sblocca la partita!

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? C’E’ IL RIGORE! Contatto di Bielik su Al Shehri! 44? L’ARBITRO VA AL VAR! Possibile rigore per l’. 42? Decimo gol con la nazionale polacca e primo al Mondiale per Zielinski. 40? GOOOOOOOOL! Zielinski va a segno su assisti di Levandski,in vantaggio! 38? Fasciatura al braccio e si può riprendere! 37? L’infortunio sembra più grave del previsto. 35? Ali Al Boleahi resta al suolo, staff medico in campo. 32? Lanon sta riuscendo a costruire praticamente nulla, si gioca sempre nella metà campo avversaria. 30? Fallo di mano di Kanno che sciupa un ottimo contropiede. 28? Ammonizione anche per la panchina dell’. 27? SALVATAGGIO MIRACOLO DI AL SHEHRI! Intervento miracolo ...