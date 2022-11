LIVE Polonia-Arabia Saudita 1-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | traversa di Milik e palo di Levandoski!

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? CLAMOROSOOOOO!anche per Levandoski, porta stregata per la! 64?AAAAA! Gran colpo di testa di, che prende in pieno la! 62? Fallo di Levandoski, calcio di punizione per l’. 60? DOPPIA OCCASIONE PER L’! Prima con Al Brikan e poi con Kanno, poca precisione nelle conclusioni. 58? Frankowski prova il cross in area, ma la difesa dell’non lascia spazio. 56? QUANTA CONFUSIONE! Nuovo intervento miracoloso di Szczesny su una serie di rimpalli pericolosi. 54? Sempre molto remissiva la, come nel primo tempo a fare la partita è ...

ROMA - Seconda partita del girone C,e Arabia Saudita si sfidano in Qatar per cercare il passaggio alla fase finale del torneo. Lacerca il primo successo del Mondiale dopo il pareggio contro il Messico, l'Arabia Saudita sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria clamorosa con l'Argentina vuole almeno un punto per ...All'Education City Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Arabia Saudita: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae Arabia ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Polonia-Arabia Saudita in diretta dal prepartita al risultato finale. Sabato 26 novembre ...