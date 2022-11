LIVE Polonia-Arabia Saudita 1-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | Szcesny miracoloso | rigore parato!

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45’+5? Cartellino giallo per proteste per Al Amri. 45’+4? Saranno addirittura 10 i minuti di recupero. 45’+2? CLAMOROSOOOOOO! Szczesny para prima ildi Al Dawsari e poi il secondo tiro su rimpallo di AL Burayk! 45? C’E’ IL! Contatto di Bielik su Al Shehri! 44? L’ARBITRO VA AL VAR! Possibileper l’. 42? Decimo gol con la nazionale polacca e primo al Mondiale per Zielinski. 40? GOOOOOOOOL! Zielinski va a segno su assisti di Levandski,in vantaggio! 38? Fasciatura al braccio e si può riprendere! 37? L’infortunio sembra più grave del previsto. 35? Ali Al Boleahi resta al suolo, staff medico in campo. 32? Lanon sta riuscendo a costruire ...

È la storia di Jakub Kiwior , centrale classe 2000 dello Spezia impegnato con la Polonia in Qatar. All'Education City Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra Polonia e Arabia Saudita: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Polonia-Arabia Saudita in diretta dal prepartita al risultato finale. Sabato 26 novembre