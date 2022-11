LIVE Polonia-Arabia Saudita 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | si parte all’Education City Stadium!

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8? Alburayk prova la conclusione dalla distanza, c’è stata deviazione e quindi primo calcio d’angolo per l’. 6? Ottima entrata difensiva di Cash, che ferma il contropiede avversario. 4? Subito aggressiva l’costretta a difendersi. 3? Sami Al Najei prova a farsi spazio in area ma finisce al suolo, si lamenta per un fallo ma l’arbitro lascia giocare. 1? Il primo possesso palla è polacco. 1? INIZIA LA PARTITA! 13:58 Foto di rito e sorteggio a centro campo. 13:55 E’ il momento degli inni nazionali, si partirà con quello polacco. 13:53 Le formazioni stanno facendo il proprio ingresso in campo! 13:50 Se l’dovesse vincere oggi sarebbe certa della ...

