LIVE Musetti-Auger-Aliassime 3-6 4-5 | Italia-Canada 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | il canadese serve per il match

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE SONEGO-SHAPOVALOV 40-30 Prima esterna vincente:point. 30-30 Sul nastro il rovescio diquando era stato fatto partire lo scambio. 15-30 Prima vincente al centro del. 0-30 Doppio fallo di. 0-15 Resiste benedalla parte del rovescio. 5-4 BREAK. Gran difesa delche chiude con uno splendido rovescio lungolinea. 15-40benein questa circostanza. 0-40 Esce di un soffio un altro dritto a: tre palle break per ...

... anche grazie a un aiuto del canadese 17.07 - ITA CAN 1 - 2 Con un ace, Auger - Aliassime tiene il servizio 17.07 - ITA CAN 1 - 1 Anchetiene il servizio e rompe il ghiaccio 17.03 - ITA CAN 0 ...Italia dunque in vaantaggio 1 - 0 sul Canada : poi sarà il turno Lorenzo, numero 23 del mondo, a Felix Auger - Aliassime , attualmente sesto nel ranking Atp. La vincente di questa semifinale ...Nella sfida dei numeri 2 parte Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov. A seguire Musetti-Aliassime e l'eventuale doppio. In palio la finale contro l'Australia ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE MUSETTI-AUGER-ALIASSIME LA CRONACA DELLA VITTORIA DI LORENZO SONEGO LE DICHIARAZIONI DI LORENZO SONEGO 16:45 Termina qui la ...