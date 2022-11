LIVE Conegliano-Novara 2-1 | Supercoppa Italiana volley femminile in DIRETTA | Pantere ad un set dal titolo!

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-5 Ancora un ottimo primo tempo di Squarcini. 7-5 Lunga la battuta della centrale olandese. 7-4 Fast vincente di De Kruijf. 6-4 Mani-out di Bosetti da posto quattro. 6-3 Diagonale imprendibile di Gennari. 5-3 Lungo il servizio di Haak. 5-2 Mani-out di Gennari. 4-2 Incomprensioni in seconda linea per, punto di Carcaces. 4-1 Ace di Squarcini, ottima partita della giovane centrale azzurra. 3-1 Primo tempo affettato di Squarcini. 2-1 Diagonale profonda di Karakurt. 2-0 Pallonetto di Haak, questa volta da posto due. 1-0 Mani-out di Haak da posto quattro. 21:57riparte con Bonifacio al posto di Danesi. 25-17 Ace di Squarcini,torna avanti! 24-17 Alzata ad una mano di Wolosz e spazzolata di Haak, ci sono sette set-point per ...