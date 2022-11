LIVE Conegliano-Novara 1-1 | Supercoppa Italiana volley femminile in DIRETTA | le piemontesi riaprono la partita!

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Parallela piazzata di Carcaces. 3-2 Punto in ricezione di Plummer, non si intendono Poulter e Chirichella. 2-2 In rete la battuta di Squarcini. 2-1 Out il servizio di Danesi. 1-1 Mani-out di Carcaces da posto quattro. 1-0 Si riparte con un gran muro di Haak su Danesi. 21:30è stata decisamente più incisiva in fase break con 1 muro e 5 ace, 0 in entrambi i fondamentali per. 42% in attacco per le Pantere contro il 40% delle, che sono state a brave a sbagliare di meno (5 errori gratuiti contro gli 8 avversari). 17-25 La chiude Bosetti, si va in parità! 17-24 Diagonale vincente di Ituma, ci sono sette set-point per. 17-23 Lungo il servizio di Chirichella. 16-23 Haak sciupa un contrattacco importante. 16-22 ...