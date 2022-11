LIVE Conegliano-Novara 0-0 | Supercoppa Italiana volley femminile in DIRETTA | si comincia | in palio il primo trofeo della stagione!

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Bosetti sfonda sulle mani del muro, subito uno scambio pazzesco con grandi difese di Fersino e De Gennaro. 1-0 Sicon untempo appoggiato da Squarcini. 20:31 Subito sorprese, Lubian fuori a causa di problemi fisici, mentre si rivede in campo perDanesi. 20:30risponde con: Poulter, Bosetti, Chirichella, Danesi, Karakurt, Carcaces e Fersino. 20:28 Questo il sestetto di: Plummer, Robinson-Cook, Haak, Wolosz, Squarcini, Haak, Furlan e De Gennaro. 20:26 E’ il momento dell’inno nazionale italiano. 20:23 Gioco di luci spettacolare in campo, il palcoscenico è quello delle occasioni importanti. 20:20va a cacciasesta ...