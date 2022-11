LIVE – Berrettini Fognini-Auger Aliassime Pospisil 6-7 4-4 | Finals Coppa Davis 2022 | RISULTATO in DIRETTA

L'avversaria in finale dell' Australia sarà dunque la vincente del doppio, che si gioca con coppie variate: per gli Azzurri c'èal posto dell'infortunato Bolelli , insieme a Fognini , per ...... Pospisil cede il servizio, 2 - 1 18:42 - Clamorosa sorpresa: l'Italia schiera Matteoin ... Si va al doppio decisivo: a risentirci con il nostro. 18.25 - MATCH CANADA - Implacabile Auger ...La diretta testuale di Berrettini/Fognini-Auger Aliassime/Pospisil, doppio decisivo di Italia-Canada, semifinali delle Finals di Coppa Davis 2022 a Malaga.CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:10 Sarà il Canada a iniziare al servizio il match, buon divertimento e buon tennis a tutti!! FORZA ITALIA! 19:07 E’ in corso il riscaldamento, pochi minuti e c ...